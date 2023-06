Sisma in Turchia e Siria, una partita a Napoli per raccogliere fondi

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Domani, sabato 1 giugno, nella struttura sportiva Kennedy di Napoli, le ragazze del' Indipendent calcio Marano Serie C scenderanno in campo per raccogliere fondi per i bambini siriani contro l'Associazione calcio femminile Giugliano Campania.

L'iniziativa benefica è stata organizzata da Support and Sustain Children, che sta distribuendo aiuti umanitari alla popolazione colpita dal terremoto avvenuto il 6 e il 7 febbraio tra Siria e Turchia che ha causato 50 mila morti e oltre centomila feriti.

All'inferno della guerra che in Siria dura da tredici anni si è aggiunto quello di un terribile sisma che ha causato la morte di donne, uomini e bambini, scrive Support and Sustain Children in un appello con il quale chiede una partecipazione numerosa "per i bambini che hanno bisogno dell'aiuto di tutti. I più piccoli saranno accolti dai sorrisi dei clown, ai più, grandi, future generazioni di domani, spiegheremo che cosa è una Ong e il nostro lavoro in Siria. I fondi raccolti serviranno per comprare aiuti umanitari per i nostri bambini in Siria". (ANSA).