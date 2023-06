Sangiuliano, la Federico II mi ha fatto realizzare i miei sogni

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - "La mia attività mi ha portato molto a parlare in pubblico ma oggi sono un po' emozionato pur avendo il tratto cinico dei giornalisti. Stavolta ho un po' di emozione che non guasta". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che oggi ha ricevuto il premio di laureato illustre dalla Federico II di Napoli.

"Negli anni - ha detto dal palco - ho Letto le biografie di Hillary Clinton, Ronald Reagan, Xi Jinping, Donald Trump e di tanti altri. In queste biografie il tratto distintivo era l'importanza e l'imprimatur della loro vita universitaria. Ci penso perché so che questa università di Napoli ha formato la mia crescita e ha consentito di realizzare i miei sogni di ragazzino: volevo fare il giornalista e grazie alla formazione acquisita qui lo sono diventato".

Della sua vita in ateneo Sangiuliano ha ricordato anche un episodio avvenuto nel 1980, l'anno del terremoto: "A novembre dell'80 - ha detto - ci fu quel tragico terremoto. All'epoca non c'era la protezione civile e in via Mezzocannone, all'università, vidi un cartello scritto a pennarello che dava appuntamento alle 6 agli studenti che volessero andare in Irpinia a scavare tra le macerie. La mattina dopo con un gruppo amici partimmo: i vigili del fuoco scavavano nei pressi di palazzi crollati e noi facevamo una catena umana per portare i secchi di pietre. Eravamo tanti studenti con idee diverse ma creammo un afflato in quelle giornate drammatiche, giornate in cui l'allora presidente della Repubblica Pertini usò termini di indignazione per i pochi soccorsi. Noi della Federico II fummo un po' come gli angeli del fango, demmo il nostro aiuto".

