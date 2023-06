Ruote nella Storia di Aci tra i borghi dell'Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 09 GIU - Ruote nella Storia tocca tra le sue tappe anche la provincia di Avellino. Domenica 11 giugno l'autoraduno, nato da una sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d'Italia, sarà nell'avellinese a partire da San Michele di Serino e attraverso alcune delle 24 frazioni che compongo il Comune di Serino immerso nell'Irpinia.

In questa occasione la manifestazione dedicata alla storia e alla cultura delle auto d'epoca collabora con l'Automobile Club Avellino presieduto da Stefano Lombardi e diretto da Nicola Di Nardo.

"Nonostante Ruote nella Storia sia giunta solo alla sua terza edizione, è già diventata una tappa fissa, desiderata ed attesa dagli appassionati delle quattro ruote classiche" ha dichiarato il direttore Di Nardo. "Il format, creato da ACI e dal Club ACI Storico, è risultato di successo e molto apprezzato in Irpinia e siamo passati dai circa 40 partecipanti della prima edizione ai 64 iscritti per questa edizione".

Sono ben 64 gli equipaggi che hanno deciso di iscriversi all'appuntamento avellinese con Ruote nella Storia, un percorso complessivo di circa 18 km che, in questa occasione, sarà attraversato da meraviglie dell'automobilismo come una Daimelr DB 18 del 1948, una Mercedes SL del 1960, una Fiat Balilla del 1935, una Citroen DS Pallas del 1973, una Lancia Appia del 1963, una Lancia Ardea del 1950, una Maserati Ghibli del 1964, una Lancia Fulvia del 1974, un'Alfa GT Scalino del 1974 e una Lancia Fulvia del 1960.

La manifestazione partirà da San Michele di Serino, un piccolo paese adagiato nella Valle del Sabato, segnato tanibilmente dal terremoto del 1980. Successivamente le vetture d'epoca partiranno alla volta di Santa Lucia di Serino, anch'esso immerso nella Valle del Sabato, la frazione di Sala di Serino e poi Canale di Serino, dove è prevista una visita guidata del Borgo. Quest'ultima, infatti, tra le 24 frazioni di Serino è probabilmente fra le più suggestive. (ANSA).