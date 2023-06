Racconti d'estate: arrivano Scifoni, Nappi e Francini

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Dopo la lezione di cinema con il maestro delle luci, il Premio Oscar Vittorio Storaro, 'Racconti d'estate', l'iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, rilancia e propone tre nuovi appuntamenti.

«Nuovi artisti, tra i più importanti della cultura e dello spettacolo, sono pronti ad approdare a Pellezzano, che si attesta sempre più come la città del Cinema e della cultura.

Come accade già da due anni, siamo pronti ad accogliere nei nostri luoghi più suggestivi e pregni storia i grandi nomi del momento: una formula vincente per coinvolgere tutto il territorio, riscoprendo il piacere di partecipare agli eventi che interessano grandi e piccoli», dice il Sindaco Francesco Morra.

Si parte lunedì 12 giugno alle 19.30 con Giovanni Scifoni presso il Centro Polifunzionale dei Giovani Coperchia. Vent'anni di carriera tra tv, cinema e teatro, l'attore e scrittore, classe 1976, ha fatto della recitazione la sua vita. Ha esordito al cinema con "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana, per poi recitare in tante fiction di successo ("Don Matteo", "Un medico in famiglia", "Squadra antimafia"). La popolarità arriva poi con "Doc - Nelle tue mani", la serie di Rai 1 dove interpreta Enrico Sandri, il neuro-psichiatra amico del medico Andrea Fanti (Luca Argentero). Scifoni, che è anche scrittore e drammaturgo, nella seconda stagione della fiction di Canale 5 "Fosca Innocenti", è anche Lapo Fineschi, vecchia fiamma della protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada. Venerdì 23 giugno tocca a Bianca Nappi, ospite, alle 19, al Parco La Filanda di Capezzano. Attrice a tutto campo, spazia tra teatro,cinema, televisione. La sua è una passione nata fin da fin da piccola, un talento precoce che l'ha visto calcare le scene giovanissima ed intraprendere una carriera luminosa, importante. Dal teatro arriva al piccolo schermo: recita in numerose serie tv, come "In amore e in guerra" e "Distretto di Polizia", per poi approdare al cinema dove esordisce nel film di Ferzan Ozpetek "Un giorno perfetto". Con il regista collaborerà poi in "Mine Vaganti" e "Magnifica Presenza". Di recente arriva al cuore di tutti con la fiction 'Le indagini di Lolita Lobosco', nella quale veste i panni della migliore amica di Lolì (Luisa Ranieri) ossia Marietta, magistrato, moglie, mamma. Infine, domenica 25 giugno alle 18.30, Chiara Francini, sarà la protagonista al Complesso Monumentale Eremo dello Spirito Santo di Capriglia. L'ex convento degli Agostiniani di Collereto, restaurato ad opera del Comune, si offre egregiamente come il salotto dell'arte e della cultura che ospiterà l'attrice, scrittrice e saggista, donna ironica, intelligente, libera, diretta, controcorrente e bella. Attrice, prima in teatro poi al cinema (con Pieraccioni e Brizzi ma soprattutto nel bellissimo Un altro pianeta di Stefano Tummolini,) conduttrice tv lanciata da Marco Giusti e poi subito Stracult, protagonista di un toccante monologo sulla maternità portato sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, è scrittrice al quinto libro intitolato "Forte e Chiara"- Racconti d'estate, progetto culturale che sempre più opera sull'intero territorio della Regione Campania, oltre che in Italia e all' Estero, farà tappa anche al Marina d'Arechi, a Castellabate per i festeggiamenti dei 900 anni dalla nascita, a Fisciano, e a Potenza, per poi concludere il suo viaggio a Salerno in occasione del Premio Charlot. In quest'ottica la rassegna s'intreccia anche con gli appuntamenti della prima edizione di "Wivi il cinema", proiezioni cinematografiche ad hoc di e con i protagonisti degli incontri che avverranno a Pellezzano, al Cinema Teatro Charlot.(ANSA).