Pnrr: Manfredi, non possiamo perdere questa occasione

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - "In un paese che ha enorme bisogno di investimenti, perchè in Italia non si spende una lira da dieci anni, abbiamo una grande occasione", quella del Pnrr. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un dibattito a Bologna per la Repubblica delle idee.

"Questo gioco dello scaricabarile - ha aggiunto - non mi piace per niente. Si è cominciato addirittura a dire che il problema veniva dai comuni e dai sindaci, quando invece è stato documentato che i comuni sono quelli che hanno fatto più gare, affidato più lavori e aperto più cantieri. Questa è la verità".

Secondo Manfredi, "Non possiamo perdere l'occasione del Pnrr: sono assolutamente contrario a chi dice 'limitiamo gli investimenti, facciamo di meno' perchè questo significa togliere risorse ai cittadini e alla crescita del Paese. Oggi dobbiamo entrare nel merito dei progetti, perchè sento solo parole e vedo pochi fatti. La maggior parte sono progetti che si possono realizzare e che si stanno realizzando. Occorre rispettare i tempi, certo, ma bisogna anche combattere una certa ideologia europea per cui il 2026 sembra come la fine del mondo: se ci sono opere importanti e ci si mette un anno in più non muore nessuno".

Ma la cosa più importante, ha concluso il sindaco di Napoli, è "non perdere gli obiettivi del Pnrr che sono la riduzione dei divari territoriali, generazionali e di genere. E noi non li dobbiamo perdere perchè sono i veri obiettivi che possono trasformare l'Italia: più opportunità ai giovani, più lavoro alle donne e meno marginalità e meno sofferenza sociale".

