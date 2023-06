Musei: MANN, protocollo d'intesa con 'La Collina gentile'

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il coordinamento dei sedici soggetti aderenti a La Collina Gentile hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere la sostenibilità, la vivibilità e la partecipazione attiva della comunità impegnandosi "a collaborare attivamente per realizzare eventi e iniziative culturali ed ambientali sul territorio che si estende da Via Foria e lungo le pendici della Collina di Capodimonte". Questa vasta area è caratterizzata da un triangolo i cui vertici sono rappresentati dal Museo Archeologico, dall'Albergo dei Poveri con l'Orto Botanico e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte. Saranno promossi eventi culturali, mostre, spettacoli, attività didattiche e laboratori anche negli spazi del MANN, che con il direttore Paolo Giulierini sostiene da tempo le attività #ilmannpercittà Inoltre, saranno organizzate iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente, al fine di preservare e promuovere la bellezza paesaggistica ed ambientale della Collina Gentile.

Il protocollo d'intesa rappresenta un nuovo impegno concreto da parte del MANN, che ha da poco aperto un area esterna 'green bike', e del coordinamento.

Della Collina Gentile con Carmine Maturo, Ambasciatore italiano del Patto europeo per il clima, firmatari del protocollo siglato con Giulierini: Maria Varriale (Amici del Real Bosco di Capodimonte Aps), Alfonso Amatrice (Associazione Liberamente) Paola Silvi (Legambiente Parco Letterario Vesuvio), Francesco Marino (WWF Napoli), Maria Teresa Dandolo (Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Napoli CICLOVERDI, Pamela Palomba (Associazione locus LUOGHI e MEMORIA Aps), Gabriella Guida (Associazione Napoletana Beni Culturali), Guido Liotti (Gente Green Aps), Angelo Lazzano (Associazione Artexperience) , Luigi Pizzo (Associazione Pachamama OdV), Associazione Ponti tra quartiere e vallone , Maria Di Martino, , Zena Rotundi, Carmen Sabrina Papaianni (Foresta cooperativa sociale e Associazione Semenza). (ANSA).