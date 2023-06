Lorito, 'la Federico II una grande macchina di conoscenza'

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - "Viviamo una giornata bellissima perché alla Federico II c'è un passaggio virtuale e simbolico di testimone dai laureati illustri agli studenti di oggi. Tutti insieme sono protagonisti nello spirito dell'ateneo, che ha una tradizione straordinaria: sentiamo storie e messaggi che che sono il modo migliore per iniziare il percorso che ci porterà a festeggiare gli 800 anni di storia". Così Matteo Lorito, rettore dell'università Federico II di Napoli, ha introdotto la premiazione dei laureati illustri dell'università napoletana: Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo; Angela Natale, presidente di Boeing Italia; Alessandro Preziosi, attore; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura.

E in serata la Federico II festeggia insieme alla città con un concerto alle 20.30, in Piazza del Gesù, per ascoltare Goran Bregović, musicista e compositore bosniaco, accompagnato dalla sua band, la Wedding and Funeral Band, con trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare.

Lorito sottolinea che "negli studenti di oggi vedo una gran voglia di farsi valere, ieri per quattro ore abbiamo ascoltato il racconto di talenti su aspettative e anche difficoltà. Vedo a Napoli una comunità di studenti strepitosa, che garantirà il nostro futuro in una università in cui tutte le discipline sono insegnate e discusse, creando un substrato straordinario per Napoli e per tutto il Meridione. Siamo una grande macchina di conoscenza che tiene insieme il Paese, il Sud e il resto d'Italia. Io sarò soddisfatto quando vedrò i cervelli non solo non scappare da Napoli, ma venire qui anche dal centro e dal nord Italia, cosa che comincia ad accadere sulle lauree magistrali per le quali stanno aumentando le iscrizioni. Questo ateneo comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, siamo ai massimi livelli in ambito nazionale". (ANSA).