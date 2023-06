Infiorata con 250mila fiori nel Napoletano

(ANSA) - SANT'ANTONIO ABATE, 09 GIU - Duecentocinquantamila fiori per decorare un tratto di strada pari a 350 metri. Sono i numeri dell'infiorata che domenica 11 giugno, in occasione del Corpus Domini, colorerà Sant'Antonio Abate (Napoli): ''Sarà una infiorata straordinaria, che decorerà per un giorno intero un tratto di via Scafati, grazie al progetto dei floricoltori, alle associazioni e ai tanti volontari che stanno partecipando'' sottolinea Ilaria Abagnale, sindaca della città che presenta così ''Sant'Antonio Abate in fiore'', che prevede la realizzazione di quadri a tema sacro, in programma dalle 10 alle 19, quando dal centro pastorale Santa Maria Rosanova partirà la processione che attraverserà il tratto decorato compreso tra l'incrocio di via Paolo Borsellino e piazza Libertà.

''Dopo un confronto con associazioni nazionali quali Infioritalia e Le vie dei colori, diviene ufficiale la realizzazione di una delle più lunghe infiorate mai realizzate nel nostro territorio - prosegue la prima cittadina - Fino a domenica mattina lavoreremo con dedizione per adornare le strade con ben 250mila fiori colorati, creando un'atmosfera di bellezza e meraviglia. E ciò avverrà grazie all'impegno dei floricoltori abatesi, promotori dell'iniziativa, e alla cittadinanza abatese che vorrà prendere parte alla realizzazione del progetto artistico''.

Saranno almeno dodici i quadri in esposizione, ognuno di dimensioni 3 metri per 7 metri, con oggetto la pace, il santo patrono e altri temi sacri, tra fede e spiritualità. I cittadini potranno partecipare alla realizzazione delle opere a partire dalle 18 di domani sera.

