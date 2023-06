Incidenti lavoro: in Irpinia 32enne muore in un cantiere

(ANSA) - AVELLINO, 09 GIU - Tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 32 anni è morto dopo essere stato colpito da una trave in un cantiere ad Altavilla Irpina.

Emanuele Pisano, questo il nome della vittima, residente a San Martino Valle Caudina, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dei suoi compagni di lavoro e dei sanitari del 118 giunti sul posto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. (ANSA).