Gruppo di studenti della Federico II a Sangiuliano, non ti vogliamo

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Un gruppo di 30 studenti dei movimenti di base della Federico II hanno protestato all'esterno dell'ateneo per la presenza del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, alla giornata dedicata ai laureati eccellenti dell'ateneo.

"Fuori i fascisti dall'università", il coro che hanno intonato mentre erano controllati da polizia e carabinieri in assetto antisommossa che ne hanno impedito l'ingresso all'ateneo. Gli studenti hanno manifestato mantenendo lo striscione "Sangiuliano lo ribadiamo non ti vogliamo!". (ANSA).