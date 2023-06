Giulia colpita con 37 coltellate, 'non poté difendersi'

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Almeno "37 coltellate", forse addirittura 40. L'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano rivela tutta la violenza e l'accanimento con cui il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha ucciso la 29enne al settimo mese di gravidanza. E smaschera l'ennesima bugia del barman, che aveva detto ai magistrati di averla colpita solo con due, massimo tre fendenti. L'avrebbe sorpresa alle spalle, invece, stando all'ipotesi prevalente. Certamente lei non è riuscita in alcun modo a difendersi e, pare, nemmeno ad urlare. Dai primi esiti degli esami autoptici, andati avanti oggi per circa 7 ore, è emerso che la giovane è stata colpita almeno 37 volte nel soggiorno della casa di Senago, dopo che verso le 19 di sabato 27 maggio era rientrata a casa. Con analisi ulteriori potrebbero essere individuate altre coltellate, fino a quaranta in totale, quasi tutte nella parte alta del corpo. Nessuna al ventre. Due quelle letali: una che ha reciso la carotide, come in uno sgozzamento, e l'altra sempre nella zona del collo. Non ci sono segni di lesioni da difesa. Per tutte le altre risposte, tra cui quelle degli esami tossicologici, per chiarire se, ad esempio, se a Giulia sia stato fatto assumere veleno per topi, trovato in uno zaino di Impagnatiello, ci vorrà più tempo. Come per capire se il corpo sia stato bruciato quando era già morta o per gli esiti che riguardano il feto. "Se fosse iniziato il travaglio ci sarebbe una mutazione del capo di imputazione", ha spiegato l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, che stamani era all'Istituto di medicina legale col padre di Giulia.

La Procura ha dato il nulla osta alla sepoltura e i familiari potranno organizzare i funerali a Sant'Antimo. "Il nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato e insaziabile è la più ardente tra le fiamme di questa e tutte le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco", ha scritto la sorella Chiara sui social. Intanto, Giorgia Meloni ha chiamato la madre di Giulia. "M'ha scioccato non solo la freddezza, m'ha scioccato vedere il video di Giulia e la morte di un bimbo che a sette mesi sarebbe stato in grado di vivere. Quindi sono due le persone che muoiono", ha detto.

(ANSA).