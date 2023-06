Determinato a uccidere la ex, dai domiciliari va in carcere

(ANSA) - BENEVENTO, 09 GIU - Disposto a tutto pur di uccidere la ex, un 52enne arrestato tre giorni fa e messo ai domiciliari per stalking e lesioni aggravate è finito in carcere su ordine del gip del tribunale di Benevento. L'ordinanza di aggravamento della misura cautelare è stata richiesta dalla procura ed eseguita dai Carabinieri di Mirabella Eclano (Avellino).

I militari dell'Arma hanno infatti accertato che l'uomo, un pregiudicato di nazionalità albanese, aveva pedinato l'ex moglie fino in Albania, senza mai perderla di vista anche durante il viaggio di ritorno. E mentre era ai domiciliari non aveva avuto remore ad affermare agli stessi Carabinieri di essere disposto anche a scontare 20 o 30 anni di carcere, ma che in un modo o nell'altro avrebbe ucciso la donna.

Da qui l'aggravamento della misura e il trasferimento dell'uomo in carcere. (ANSA).