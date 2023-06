A San Leucio a Caserta torna "Un' Estate da BelvedeRE"

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Dal 15 giugno al 15 settembre 2023, presso il complesso monumentale del Belvedere di San Leucio a Caserta, si svolgerà "Un' Estate da BelvedeRE" la rassegna estiva che propone concerti pop, rock, d'autore, rap, musical, e ancora spettacoli teatrali e comici con artisti italiani ed internazionali. Giunto alla sua l'ottava edizione, il festival, presentato oggi, offre un ricco programma: dai leggendari Jethro Tull a Steve Hackett, da Stefano Bollani a Jimmy Sax, passando per i grandi artisti partenopei: Edoardo Bennato, Nino D'Angelo, Gigi Finizio, Maurizio Casagrande e Massimiliano Gallo. La comicità di Biagio Izzo, Peppe Iodice e Francesco Cicchella. E ancora Rocco Papaleo, ma anche nomi come Ernia, Rosa Chemical, Samurai Jay, CoCo, Paky e SLF.

Diretto da Massimo Vecchione, la kermesse conta al momento 17 spettacoli e ad aprirla sarà giovedì 15 giugno Peppe Iodice con "Peppy Night Live Summer Tour". Il 23 giugno sarà la volta di Francesco Cicchella in scena con Bis!, one man show nel quale la comicità si sposa con la musica, il 26 giugno doppio concerto, quello di Paky, e quello dei MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz.

Il 29 giugno a salire sul palco la musica di Edoardo Bennato, il 30 invece l'attore Massimiliano Gallo. Il mese di luglio apre il primo con l'atteso live dei britannici Jethro Tull e il 10 luglio con Steve Hackett storico chitarrista dei Genesis. L'11 luglio, invece, andrà in scena il musical "Forza Venite Gente" e il 24 Rosa Chemical, il 25 Jimmy Sax con la Symphonic Dance Orchestra, il 28 Biagio Izzo e a chiudere il mese di luglio il 31 la musica di Ernia.

La rassegna ritorna a settembre con altri 5 appuntamenti: il 5 con Stefano Bollani, il 7 con Maurizio Casagrande, l'8 con il concerto di Nino D'Angelo, il 9 con "Divertissement" di Rocco Papaleo e il 15 a chiudere la rassegna le melodie di Gigi Finizio con "Ora per Ora Live Tour".

Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri: il direttore artistico Massimo Vecchione, i comici Peppe Iodice e Francesco Cicchella, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, gli assessori Emiliano Casale ( Eventi) e Enzo Battarra (Cultura) e la direttrice del Belvedere di San Leucio, Ezia Cioffi. (ANSA).