Walter Ricci in concerto, parte da Napoli il tour "Green screen"

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Walter Ricci inizia da Napoli un lungo tour estivo, intitolato "Green screen", che lo porterà in giro per l'Italia e all'estero, per diverse tappe che toccheranno anche Bari, Palermo, Milano, Cosenza, Matera e Brindisi con due appuntamenti in Francia. Il crooner italiano, napoletano dall'anima e dal sound internazionale, annuncia la tournée che lo vedrà coinvolto per 16 live in collaborazione con la società Mr.few.

Non è una novità per l'artista suonare dal vivo, si sottolinea in una nota, e diversi sono gli appuntamenti internazionali che il cantante e pianista affronta da alcuni anni con esibizioni a Dubai, Mosca e New York.

Venerdì 9 giugno (inizio ore 21:30) - col featuring del trombettista Fabrizio Bosso - si esibirà dal vivo nella Fondazione Foqus con un omaggio a Nat King Cole icona del jazz americano che "attraverso le sue interpretazioni ha lasciato un repertorio di brani indimenticabili. Walter Ricci gli rende omaggio rispettando i canoni dell' epoca utilizzando la forma del trio jazz" si afferma ancora. Accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, esplora il repertorio sempreverde dei classici dell'eclettico artista americano. "Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni ed è stato amore al primo ascolto ma vederlo in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica" spiega Walter Ricci. "E' stato doveroso quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo". (ANSA).