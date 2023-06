Libri: "Amati Sempre", malattia, sorrisi e buonasanità

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - "Amati Sempre" è un libro 'che cura' ed anche una storia di buona sanità napoletana. Lo ha scritto Sergio Giannino Del Giudice, è lui il giovane uomo cosentino malato oncologico che si mette a nudo in un viaggio ricco di episodi aspri e dolorosi, ma anche di storie di amore, attaccamento alla vita, ai familiari, alla bellezza. Dalle terapie per quella che sembrava una banale lesione alle corde vocali all'incontro ricco di umanità con il professor Gaetano Motta dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e l'immediata scoperta di un tumore particolarmente aggressivo e complesso, Sergio racconta tutta la trafila terapeutica, tre operazioni e tanta radioterapia, la grande competenza e disponibilità del team chirurgico napoletano, tra sogni e preghiere che hanno costituito 'l'opposizione al Mostro' (così viene chiamato il cancro nel libro). Con e dopo la malattia l'autore vedrà la sua vita cambiare, come se il tempo rallentasse la sua corsa e lo sguardo potesse cadere su ogni colore, forma. E da Napoli nascono i primi nuovi incontri "con la bellezza che nutre e guarisce". Il romanzo autobiografico (Luigi Pellegrini Editore editore, curato da Ermanno Cribari) racconta di un male che ha allontanato ogni attaccamento alle cose, accrescendo l'amore per sé e gli altri, e paradossalmente riempiendo la vita di senso e valore. Àmati o amàti è infatti il doppio significato verso cui muove questo manuale dell'amore, che in poco più di un mese, da un piccolo centro della Calabria, ha già venduto oltre 1500 copie ed è distribuito in tutta Italia. (ANSA).