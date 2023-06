In auto con pistola clandestina, Polstrada arresta 41enne

(ANSA) - CASERTA, 08 GIU - In auto con una pistola clandestina. E' accaduto nel tratto casertano dell'A1 Roma-Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari un 41enne per i reati di ricettazione e possesso illegale di arma da fuoco. Ad agire i poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, che erano impegnati in un servizio di controllo sull'autostrada quando hanno notato il 41enne che era a bordo di una Jeep Renegade nel tratto dell'A1 che attraversa il comune di Casagiove.

L'automoiblista, alla vista della pattuglia della Stradale, ha accelerato cercando di allontanarsi, ma è stato immediatamente affiancato dai poliziotti che lo hanno fatto accostare in una piazzola di sosta; lo hanno quindi perquisito trovando sotto al sedile lato passeggero una pistola Beretta modello 92 FS con il caricatore rifornito di dieci colpi. Da successivi accertamenti è emerso che l'arma erqa stata rubata in un'abitaizone di Roma nel 2013 ad un appartenente alle forze di polizia. (ANSA).