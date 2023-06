Duplice omicidio Sant'Antimo, ipotesi relazione tra i cognati

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Luigi Cammisa di 29 anni e Maria Brigida Pesacane di 24 anni, cognati perché sposati a due fratelli, Anna e Alfredo, sono stati uccisi per avere intrapreso una relazione. È il probabile movente che ha spinto il 44enne Raffaele Caiazzo ad ammazzare prima in strada il genero e poi a recarsi in casa della nuora Maria Brigida e ucciderla. (ANSA).