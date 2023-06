A Telese nazionali italiana e tedesca U17 femminile di pallavolo

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - "Non posso che esprimere gratitudine nei confronti degli organizzatori di questa bellissima iniziativa che porterà a Telese un assaggio del grande volley internazionale, dandoci la possibilità di ammirare le abilità agonistiche delle nostre azzurrine".

Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso a margine della presentazione del collegiale della nazionale under 17 femminile di Pasquale d'Aniello in programma nel comune termale da sabato 24 giugno a giovedì 6 luglio.

A Telese le azzurrine saranno impegnate in allenamenti congiunti insieme alla nazionale under 17 femminile tedesca e nella preparazione in vista dei Campionati Europei di categoria schedulati dall'11 al 22 luglio a Békéscsaba e Vrnjačka Banja (Ungheria e Serbia).

Oltre al sindaco di Telese, hanno partecipato alla presentazione che si è svolta presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese: il presidente del Comitato Regionale FIPAV Campania Guido Pasciari; il commissario tecnico della nazionale under 17 femminile Pasquale d'Aniello; il Consigliere Nazionale FIPAV Felice Vecchione; il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Irpinia Sannio, Stefano Aquino.

"Ancora una volta Telese ospita un grande evento legato allo sport - aggiunge Caporaso -, confermando la sua vocazione di città dello sport, dei giovani e del benessere. Grazie alla sua centralità la nostra città può candidarsi a essere località di riferimento per tutti i grandi eventi sportivi della regione.

Queste iniziative ci permettono di rafforzare e valorizzare l'impegno che l'Amministrazione ha messo nello sviluppo e nella realizzazione di progetti, volti al miglioramento del benessere e della salute dei cittadini e delle cittadine". (ANSA).