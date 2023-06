Torna Carditello Festival, in scena il duo De Gregori-Venditti

(ANSA) - CASERTA, 07 GIU - Torna a luglio alla Reggia di Carditello, sito borbonico ubicato a San Tammaro, nel Casertano, il Carditello Festival, con cinque concerti, tra cui quello del duo Francesco De Gregori-Antonello Venditti e di Massimo Ranieri, due storytelling-concert, uno spettacolo comico musicale e la prima opera popolare sulla rinascita della Reggia borbonica.

La quarta edizione, si terrà da sabato primo a giovedì 27 luglio; sarà un vero e proprio inno alla bellezza della Campania Felix e una grande festa popolare. "Una manifestazione fortemente voluta dal nuovo Consiglio di amministrazione - spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni - per ribadire la vitalità di questa straordinaria residenza reale, che intendiamo inserire sempre di più nel sistema dei siti borbonici da valorizzare e visitare in Campania e, in particolare, nella provincia di Caserta. Stiamo lavorando per promuovere e tutelare l'identità del territorio, rilanciando le antiche funzioni agricole del Real Sito ed esaltando il binomio cultura e turismo, che può rappresentare un importante asset economico per il futuro. Carditello ha tutte le potenzialità per affermarsi come location ideale per la grande musica, nel segno dell'ecoturismo, della sostenibilità e dell'inclusione sociale".

Il programma, curato dal direttore artistico Antonello De Nicola, intende imprimere con coraggio una svolta all'immagine di Carditello, passato da simbolo del degrado e dell'abbandono nella Terra dei Fuochi, a modello di riscatto per l'intera comunità.

Ad aprire il cartellone l'artista Mario Incudine (1 luglio) con "Carditello - Opera popolare per la Campania Felix", progetto inedito dedicato alla rinascita del Real Sito; ecco quindi i concerti del cantante irlandese Damien Rice (5 luglio), di Massimo Ranieri (14 luglio), Enrico Ruggieri (18 luglio), Francesca Michielin (20 luglio), Stefano Massini e Luca Barbarossa (22 luglio), con conclusione affidata il 27 luglio ad Antonello Venditti & Francesco De Gregori. In calendario anche lo storytelling-concert "La Milonga Del Fútbol" di Federico Buffa (7 luglio) e il nuovo spettacolo "Rimettetevi Comodi" di Gino Rivieccio (9 luglio). (ANSA).