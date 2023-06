Rassegna 'Sembravano C'arte', in scena 'Pericolante nell'onore'

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Martedì 13 e mercoledì 14 giugno, alle 19, nuovo appuntamento con "Sembravano C'arte", la rassegna culturale che si anima ne "ilCartastorie" Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli. Sarà lo spettacolo 'Pericolante nell'onore' con Massimo De Matteo e Peppe Miale a raccontare una storia d'archivio tratta dalle scritture degli antichi banchi pubblici napoletani; scritture divenute da poco, per la loro rilevanza culturale, patrimonio Unesco. La rassegna è promossa dalla Fondazione Banco di Napoli e dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania.

"L'Archivio Storico del Banco di Napoli si fa oggetto della rappresentazione teatrale - si sottolinea - che metterà in scena il sistema delle doti e dei risarcimenti delle 'esposite' presso la Casa Santa dell'Annunziata, in uno sferzante e ironico dialogo tra un agente dell'Annunziata e l'uomo accusato di aver macchiato l'onore dell'esposita affidata alla sua casa".

Un'occasione, si rileva, "per scoprire in maniera originale la ricchezza delle informazioni nell'Archivio, contenuta nelle dettagliate causali riportate sulle 'fedi di credito', titoli di pagamento cartacei introdotti dagli antenati del Banco di Napoli operanti dal XVI al XIX secolo. Fonti uniche per la ricostruzione della storia politica, culturale, artistica, commerciale, iscritte pertanto al Registro della Memoria del Mondo dell'Unesco, insieme con i patrimoni documentari più rilevanti per la conservazione della storia dell'umanità".

