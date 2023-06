Progetto 'Sport' liceo Pascal, cerimonia a Sant'Antonio Abate

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Arriva a conclusione il 'progetto Sport' del Liceo E.Pascal. Cerimonia finale a Sant'Antonio Abate, con la sindaca Ilaria Abagnale. A coordinare le attività degli alunni del liceo, guidato dalla dirigente Anna Rita Cortese, i docenti Gaspare Tortora e Cristina Finotti.

Come ha sottolineato la sindaca "l'accoglienza calorosa del Liceo E. Pascal, in occasione della manifestazione sportiva di fine anno, è stata carica di gioia e di energie positive! Attraverso un video, gli studenti hanno raccontato con passione e creatività il loro percorso formativo, ma anche promosso e voluto evidenziare i risultati ottenuti dalla nostra Amministrazione nella valorizzazione dello sport. È stata una conferma che il nostro impegno a promuovere attività sportive accessibili a tutti, a creare spazi adatti e a sostenere gli atleti locali, ha lasciato un'impronta positiva nei giovani del nostro paese. Ringrazio Pio per averlo realizzato! La realtà locale del nostro Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "E.

Pascal" è semplicemente bellissima. Ogni studente è seguito con cura e dedizione, e questo è ciò che lo rende un ambiente educativo eccezionale. È proprio da questa scuola che sono usciti uomini e donne di carriera che hanno saputo affrontare le sfide del futuro, ottenendo il successo professionale che hanno sempre desiderato".

"Grazie al sostegno di un corpo docente altamente qualificato e all'ampia gamma di risorse messe a disposizione, ogni studente ha la possibilità di crescere e di raggiungere il proprio pieno potenziale. Continueremo a sostenere e valorizzare questa eccellenza locale, affinché sempre più giovani possano avere accesso a un'istruzione di qualità che li prepari per il futuro", ha concluso la sindaca. (ANSA).