Politiche green, esperti a confronto domani a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - "Siamo fieri di essere riusciti non solo a presentare un tema tanto importante quanto attuale come la sostenibilità, ma anche di riunire nomi e volti autorevoli a Napoli, aprendo un dibattito che diventerà premessa di confronti futuri ancor più interessanti. L'obiettivo principale è identificare le nuove tecnologie sostenibili per affrontare i cambiamenti". Lo afferma il Presidente di T Group, Giuseppe Terracciano, presentando l'evento T-Sustainability in programma domani a Napoli, a partire dalle 9,30 a Villa Doria D'Angri, e promosso da Tgroup Spa in collaborazione con l'Università Parthenope. Un'occasione per discutere con docenti e operatori del settore di nuove dinamiche "green" in una visione sostenibile.

"Quello del futuro è un tema cruciale - sottolinea Terracciano - e noi vogliamo trovare risposte ai rapidi cambiamenti e proporre nuove chiavi di lettura per un mondo sostenibile. Incertezza e instabilità stanno mettendo a dura prova le persone, non solo da un punto di vista economico, ma anche psicologico e sociale. T Group non ha fatto mai mancare i suoi servizi, garantendo affidabilità ed efficienza, insegnando che anche in momenti di estrema emergenza, come la pandemia, si deve essere in grado di essere al servizio dei propri clienti, preservando salute e sicurezza di tutti. E in tale direzione va anche la nostra continua transizione verde a favore di una logistica a basso impatto ambientale. Supportiamo i nostri partner - conclude il presidente di Tgroup - affinchè condividano con noi la necessità di operare con mezzi di trasporto alimentati da fonti energetiche alternative rispetto a quelli maggiormente inquinanti. Noi per primi stiamo accelerando il processo di sostituzione della flotta veicoli diretti e indiretti a favore di mezzi di trasporto elettrici o alimentati da fonti energetiche a basso impatto inquinante". (ANSA).