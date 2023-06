Mostre: Mimma Russo, "La luce del nero" allo Studio Trisorio

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Si apre domani allo studio Trisorio di Napoli la personale di Mimma Russo dal titolo "La luce del nero", quindici opere nelle quali colore è la cifra stilistica che caratterizza sin dagli inizi la poetica della artista napoletana. I suoi lavori non sono mai inerti ma ciascuna dialoga in modo diverso con la luce e si accende di una sua particolarissima vitalità.

"Così ogni superficie può essere profonda o specchiante o avere entrambe queste proprietà a seconda di come la si guardi - spiega l'artista - Il nero, estremo punto di contrasto chiaroscurale, viene esplorato nella sua essenza cromatica, come il non-colore capace di assorbire e contenere tutti i colori e di esprimersi in una scala di toni quasi infinita a seconda della luce, delle combinazioni di pigmento come anche dell'acutezza visiva, della soglia sensoriale individuale". La materia privilegiata di Mimma Russo è il legno che diventa superficie duttile dei suoi quadri ma è anche utilizzato per realizzare sculture modulari tridimensionali. Nelle opere più recenti, in mostra, viene introdotto l'uso di cristalli, carta, vetro, acciaio specchiante, con la sperimentazione di nuovi accostamenti cromatici. La mostra nella galleria della Riviera di Chiaia 215 si potrà visitare fino al 16 settembre.

Mimma Russo ha tenuto numerose mostre personali e ha partecipato a collettive in Italia e all'estero, ha diretto gli "Incontri Internazionali d'Arte" ad Anacapri. Ha realizzato scenografie per spettacoli teatrali e per telefilm prodotti dalla Rai. I suoi lavori fanno parte di importanti collezioni private e pubbliche. (ANSA).