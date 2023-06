Mattarella, mostra "Napoli a Parigi" connette Italia e Francia

(ANSA) - PARIGI, 07 GIU - "La cultura è il miglior biglietto da visita di un Paese. È per definizione un patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione. Anche per questo, dopo avervi salutato, mi recherò al Louvre per inaugurare insieme al Presidente Macron una splendida mostra "Napoli a Parigi", progettata proprio per mettere in luce le tante connessioni tra Italia e Francia". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Parigi a un gruppo di studenti italiani. (ANSA).