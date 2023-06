De Laurentiis "lista di 40 tecnici per il Napoli, serve tempo"

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - "Oggi è 7 giugno, se devo fare un calcolo mi pongo il limite fino al 27 giugno per avere il nuovo allenatore per avere il tempo giusto per la prossima stagione.

Ora ci lavoriamo, da stamattina ho cominciato a vedere che la mia lista da 22 allenatori è diventata di 40 nomi". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto.

"E' un lavoro che richiede tempo - ha detto De Laurentiis, al lavoro per la sostituzione di Luciano Spalletti - bisogna capirne il carattere, se troviamo un allenatore correttamente immettibile nella cultura partenopea di città, di rapporti con la società. Ci lavoriamo". (ANSA).