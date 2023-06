Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi per le imprese del turismo

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di euro di nuovo credito per le imprese del settore turismo, di cui 3 miliardi destinati alle aziende del Mezzogiorno.

L'investimento è stato annunciato a Napoli in occasione dell'evento 'Turismo al Sud: tendenze, impatti e dinamiche. Una risorsa per crescere e valorizzare le grandi potenzialità del territorio e della cultura', promosso dall'istituto bancario. Le risorse si aggiungono agli oltre 7 miliardi di liquidità già erogati alle aziende del comparto dalla pandemia ad oggi.

Il nuovo impulso rientra nel più ampio piano del Gruppo che prevede da qui al 2026 erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr. (ANSA).