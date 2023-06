Crociera didattica per ragazzi a rischio di Napoli e Salerno

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Nell'ambito dell'evento annuale promosso dall'Assessore alle Politiche Giovanili e al lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani, un equipaggio composto dagli Scugnizzi a vela, ragazzi inseriti nei progetti di recupero dalla devianza per l'area minorile, soci della nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio, volontari di Marevivo, dagli speaker di Radio Immaginaria, navigheranno a bordo di nave scuola Elisabeth Caracciolini, divenuta di recente Delegazione Itinerante di Marevivo e su nave scuola Bliss, unità confiscata per reato di immigrazione clandestina ed assegnata al Ministero della Giustizia per lo svolgimento di attività formative e di integrazione dei giovani a rischio dell'area penale campana.

Per l'occasione saranno accolti nell'equipaggio alcuni giovani che aderiranno all'iniziativa Giugno Giovani 2023 del Comune di Napoli, partner degli "Scugnizzi a Vela".

Durante la navigazione, Marevivo presenterà il programma di monitoraggio in corso con la Fondazione Anton Dohrn, nel quale è previsto a bordo, l'osservazione delle meduse, delle tartarughe marine, delle macro-plastiche e del plancton.

Saranno realizzate immersioni e riprese subacquee. Per l'occasione giovani videomaker prepareranno un filmato per partecipare al concorso che si terrà a ottobre 2023 al "Film Festival internazionale Pianeta Mare" a Napoli.

Venerdì 9 giugno alle ore 11 presso la darsena militare di via Acton, il saluto del presidente del tribunale dei minori di Napoli e del procuratore generale di Napoli ai ragazzi che intraprenderanno la crociera. Saluto al quale parteciperanno anche l'assessore Marciani ed il comandante del Quartier Generale Marina Aniello Cuciniello.

Giunti nel porto di Agropoli, l'equipaggio accoglierà i giovani delle comunità e associazioni cilentane, delle parrocchie e delle scuole, per condividere tematiche legate al mare e all'ambiente. Sarà data l'opportunità di far visitare il bialbero che ha ospitato le riprese della fiction "Mare Fuori".

L'esperienza sarà raccontata dai giovani speaker di Radio Immaginaria. (ANSA).