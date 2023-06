A Napoli percorsi artistici promossi dalla comunità palestinese

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - La comunità palestinese della Campania organizza a Napoli, nell'ex Asilo Filangieri in vico Maffei, 'Masarat Al-Fonun: percorsi artistici' in programma dall'8 al 15 giugno.

"Nella storia dei popoli del Mediterraneo .- sottolineano i promotori - la cultura ha sempre rappresentato un ponte pacifico, garantendo la conoscenza reciproca tra le genti delle sue sponde e lo scambio delle loro tradizioni. Sin dal XVIII secolo le città palestinesi della costa mediterranea sono state al centro degli scambi commerciali e culturali nonché sedi importanti di riviste e giornali, di teatri e cinema. Oggi la cultura in Palestina gioca il ruolo di contributo fondamentale alla resistenza passiva, per la sopravvivenza e la liberazione del proprio paese e la creazione di una società migliore ed inclusiva".

La Comunità palestinese della Campania, insieme con diverse associazioni e partner, propone dunque l'evento "Masarat Al-Fonun: percorsi artistici" che si terrà dal 8 al 15 giugno presso gli spazi dell'Ex Asilo Filangeri di Napoli. I linguaggi universali della cultura e dell'arte permetteranno ai cittadini napoletani, e non solo, di avvicinarsi alla conoscenza di questa terra, della sua storia millenaria e delle sue usanze.

Il festival palestinese "Masarat Al-Fonun" inaugura un ciclo di eventi culturali con cadenza annuale che coinvolge energie artistiche nazionali ed internazionali.

Saranno presenti a questa prima edizione la scrittrice Suad Amiri, il poeta Ibrahim Nashralla, il regista ed attore Mohammad Bakri, l'attore ed attivista per i diritti umani Moni Ovadia, l'editore Wasim Dahmash, il missionario comboniano ed attivista per i diritti umani, padre Alex Zanotelli, la già vice presidentessa del Parlamento europeo e presidentessa di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, Il giornalista del Manifesto e direttore di Pagine Esteri, Michele Giorgio, e tanti altri.

Verranno messi in scena gli spettacoli teatrali: "Mi chiamo Omar" scritto e diretto da Luisa Guarro, e "Finalmente fioriti i mandorli" per l'adattamento e la regia di Patrizia di Martino ; saranno proiettati documentari e film, tra cui "3000 notti" della regista palestinese Mai Masri. Verranno inoltre allestite mostre fotografiche e di opere d'arte, bazar di prodotti tipici, momenti musicali e di degustazione gastronomica palestinese. A promuovere il festival Comunità palestinese della Campania, Ex Asilo Filangeri, Assopace Palestina , Femminile Palestinese , Cultura è libertà per la Palestina, Pagine Esteri, Edizione Q e Invicta Palestina.(ANSA).