A Napoli Elle Getting Greener sulla sostenibilità

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - "Think, Change, Do. Pensa, cambia, fallo": è il motto del primo "Elle Getting Greener - la sostenibilità è un percorso" che si svolgerà il 9 giugno a Palazzo Gravina, Napoli, un forum aperto al pubblico con oltre 40 speaker (dalle 9,30 apre il sindaco Gaetano Manfredi), evento Hearst organizzato dal settimanale Elle in collaborazione con Diarc-Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

L'appuntamento guarda agli obiettivi e ai principi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Tra i relatori anche Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Myrta Merlino, Cristiana Capotondi, Ruggero Cappuccio. Si parlerà del cambiamento climatico vs risorse, della transizione ecologica, dell'inquinamento dei mari, ma anche di ambiente e made Italy e di come possa esistere un mercato del lusso sostenibile. Focus su città, urbanistica, architettura e le scelte ecologiche e compatibili con lo sviluppo, ma anche su come la moda e il cinema possono contribuire a veicolare il cambiamento. "Una giornata per fare il punto con la comunità scientifica, per capire cosa sappiamo con certezza e cosa dobbiamo ancora capire sul cambiamento climatico", afferma Massimo Russo, direttore di Elle. "È importante farlo a Napoli, in una città al centro di un ecosistema fragile e straordinario, che nella sua storia è stata un laboratorio di innovazione e che si affaccia a una stagione di rinascimento".

"Sostenibilità significa trasmettere alle generazioni future i valori della città, del suo paesaggio, della sua storia. È un'idea-guida per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità, trasformando energia e creatività in pratiche rigenerative" dichiara Michelangelo Russo, direttore del Diarc. Daranno il loro contributo Fondazione Altagamma, Fondazione Ferrarelle, Fondazione Symbola, Kyoto Club, Legambiente Campania, MareVivo, Premio GreenCare, Women&Technologies.

