'Un mozzicone è per sempre', campagna a difesa del mare

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Una 'scena del crimine' in Largo Berlinguer, al centro di via Toledo, un pezzo di marciapiede isolato con dentro una grande sigaretta, un maxi tappo di bottiglia di birra e un pupazzo della 'scientifica' che fa le foto, vittime pesci, tartarughe, delfini a testimoniare i danni all'ecosistema marino. E' l'immagine che oggi a Napoli ha presentato la nuova edizione del progetto patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Comune di Napoli. "Piccoli gesti, grandi crimini" è il titolo dell'iniziativa che parte oggi dal capoluogo campano e andrà poi a Trieste e Firenze.

La campagna è stata presentata da Carmine Esposito, Delegato regione Campania di Marevivo, Fabio de Petris, direttore generale di Bat Italia, e di Vincenzo Santagada, assessore del Comune di Napoli con delega al Verde e all'Ambiente. Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici si conclude con il mozzicone a terra, e il 40% dei cittadini ignora l'esistenza di una normativa contro l'abbandono. Il filtro di sigaretta è infatti tra i materiali più pericolosi, composto da acetato di cellulosa che si scompone in migliaia di microplastiche nel mare per sempre. A fronte di un italiano su 5 che dichiara che non getterebbe mai rifiuti per strada, il 24,3% quando si trova all'estero presta maggiore attenzione, perché ha la percezione che fuori dal nostro Paese gli spazi siano più curati, le leggi maggiormente severe o perché teme di essere giudicato negativamente; il 17,3% riconosce che essere in un ambiente con più cestini disincentiva l'abbandono. Troppi fumatori non smaltiscono bene i mozziconi, così oggi una gran quantità invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, così come tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe. I volontari di Marevivo distribuiranno per le strade di Napoli 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili. Per le vie cittadine saranno posizionate anche locandine informative con un QR Code. (ANSA).