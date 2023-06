Per lo scudetto del Napoli selfie anche con il Cristo velato

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Anche il Cristo velato, la famosa statua di marmo custodita nel museo Cappella Sansevero, è stato coinvolto all'euforia della festa scudetto del Napoli, concedendosi in via straordinaria ai selfie e foto dei visitatori giunti per l'occasione indossando divise e sciarpe dei campioni d' Italia.

L'incasso della giornata, come annunciato nei giorni scorsi, sarà devoluto all'associazione ASD Spartak San Gennaro, la scuola calcio popolare e gratuita che da anni lavora con i bambini e i ragazzi dei quartieri del centro antico di Napoli.

Nelle sale del museo - il gioiello barocco del centro antico ideato da Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero, che oltre al Cristo ospita le altrettanto famose macchine anatomiche - di norma è tassativamente vietato scattare foto o farsi dei selfie ma per oggi nella cappella, come da mesi accade nel resto della città, il bianco delle statua ha ceduto il posto all'azzurro. (ANSA).