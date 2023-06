Marcianise: l'avvocato Posillipo assessore alle pari opportunità

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - E' l'avvocato matrimonialista del foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Carmen Posillipo, nota per le sue battaglie a tutela dei diritti delle donne, il nuovo assessore alle Pari Opportunità e politiche della famiglia del Comune di Marcianise.

Carmen Posillipo da molti anni si occupa di tutte le questioni attinenti la donna e la famiglia.

"Questa nomina del sindaco Antonio Trombetta - ha commentato l'avvocato Carmen Posillipo - è il chiaro segnale da parte di una nuova amministrazione che intende dedicare importante attenzione a gravi problemi sociali come la violenza di genere, la discriminazione e le difficoltà in cui versano le famiglie".

"Sono lieta che per porre l'accento su temi così cruciali, come purtroppo dimostrano gli ultimi fatti di cronaca - ha concluso Posillipo - il primo cittadino abbia voluto affidarsi a un tecnico".

All'avvocato Posillipo sono state conferite anche le deleghe ai Rapporti con le autorità e con il Consiglio comunale, all'attuazione del Programma, al Contenzioso, al Marketing territoriale, alla Legalità, ai Servizi civici, all'Anti Corruzione e Trasparenza e ai Beni confiscati. (ANSA).