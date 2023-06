Il sistema giudiziario italiano, a Napoli magistrati dall'estero

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Sono giunti in Italia per meglio comprendere e per aggiornarsi sull'organizzazione del nostro sistema giudiziario: questo l'obiettivo della visita a Napoli di una delegazione di magistrati stranieri (tedeschi, bulgari, inglesi, lettoni, lituani, finlandesi e romeni) ospiti della scuola superiore di magistratura.

La delegazione - che ha fatto tappa al tribunale di Napoli per incontrare il presidente del Foro, Immacolata Troianiello e alcuni consiglieri dell'Ordine avvocati - ha preso parte a un dibattito svoltosi alla presenza del vicepresidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Dina Cavalli, del magistrato presso la Corte d'Appello Barbara Modesta Grasso, del delegato ai rapporti internazionali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Andrea Scardamaglio e del Gip Antonino Santoro.

L'iniziativa si inserisce in un percorso professionale di conoscenze reciproche e di confronto tra i diversi ordinamenti europei che operano nel mondo della giustizia: nel caso specifico dell'incontro di oggi, si è discusso dell'accesso alla professione nel sistema giuridico italiano. (ANSA).