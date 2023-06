Dai drammi della vita al teatro, venti donne debuttano a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Napoletane, nigeriane, ucraine, keniane per la prima volta diventano attrici e debuttano, il prossimo 9 giugno, sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando di Napoli con I Sud, lo spettacolo a cura di Alessandra Cutolo. Lo fanno a conclusione di un percorso che le ha coinvolte negli ultimi cinque mesi con l'omonimo laboratorio teatrale.

I Sud è una produzione del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale in collaborazione con l'associazione IF-ImparareFare, Progetto Si Può!, Con i Bambini - Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le venti donne, tutte madri di diverse nazionalità, sono state coinvolte attraverso le attività dell'associazione IF-ImparareFare, in un quartiere popolare, borgo di Sant'Antonio Abate, e sempre più caratterizzato dalla multiculturalità come quello in cui sorge il teatro di Eduardo.

Hanno lavorato alla messa in scena di un adattamento del racconto Ambasciata Americana della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi. Attraverso la lettura, la traduzione, la rappresentazione delle scene, le donne hanno lavorato su loro stesse, sull'identificazione col proprio vissuto, sull'elaborazione di esperienze dolorose del passato, finalizzando questo impegno alla creazione di una vera comunità interculturale. (ANSA).