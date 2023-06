(ANSA) - AVELLINO, 05 GIU - Violento impatto tra due auto a Montoro, in provincia di Avellino, poco dopo le 9.30 di stamattina. L'incidente è avvenuto in via Rio Secco. I due conducenti, una ragazza di 23 anni e un uomo di 73, sono rimasti incastrati nelle lamiere e liberati dai Vigili del Fuoco. A bordo di due ambulanze del 118 i feriti sono stati trasferiti in ospedale ad Avellino. Ripristinata e messa in sicurezza la carreggiata. (ANSA)