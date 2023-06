Carabinieri: col. Scarso, strappare i giovani alle mafie

(ANSA) - CASERTA, 05 GIU - Nella cornice borbonica del Belvedere di San Leucio a Caserta, si è tenuta la Festa dei Carabinieri per il 209esimo anniversario della fondazione del Corpo. Alla presenza di sindaci, magistrati e politici del prefetto Giuseppe Castaldo, il Comandante provinciale Manuel Scarso ha ricordato le 62 caserme dell'Arma presenti nel Casertano, "centri nevralgici di incontro tra i cittadini e lo Stato", e soprattutto la "complessità" di Terra di Lavoro, dove la lotta alla criminalità organizzata ha il primario scopo di "sottrarre al giogo delle mafie le nuove generazioni". Scarso cita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa quando, parlando delle caratteristiche peculiari e profonde dell'essere carabiniere, ovvero disciplina e integrità, si chiede quale è il vantaggio di seguire tale sistema di valori. "Siamo così per poter guardare serenamente in viso i nostri figli e i figli dei nostri figli". Il Comandante dell'Arma a Caserta, arrivato da pochi mesi, saluta poi "tre donne, Anna, Matilde e Anna Maria, moglie rispettivamente dei carabinieri Rino Golino, Emanuele Reali e Baldassarre Nero, che con dignità e coerenza hanno svolto il proprio compito offrendo genuinamente la loro vita".

Golino, originario di Marcianise, morì nel 1995 a Roma in seguito ad un incidente stradale dopo aver preso parte ad un'operazione contro la Banda della Magliana, Emanuele Reali è deceduto nel 2018 a Caserta dopo essere stato investito da un treno mentre inseguiva un ladro di appartamento, mentre Baldassarre Nero, Comandante della Stazione di Macerata Campania, nel 2021 causa Covid. Ad eseguire l'inno dell'Arma la Us Naval Forces Europe and Africa Band, mentre hanno sfilato i carabinieri dei reparti speciali, delle stazioni territoriali e forestali, dei nuclei specifici come Nas (Nucleo Antisofisticazione sanitaria), Noe (,Nucleo Operativo Ecologico), Nil (Nucleo tutela lavoro), dei Nuclei Investigativi, ovvero i carabinieri che eseguono le indagini più complesse come quella sulla criminalità organizzata. (ANSA).