Bus in scarpata: procuratore, "poteva essere una strage"

(ANSA)- AVELLINO, 5 GIU- "Andremo fino in fondo". Lo ha detto il Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro, in riferimento all'indagine sull'incidente verificatosi nelle prime ore di ieri sull'A16 Napoli-Canosa nel quale è rimasto coinvolto un bus con 36 passeggeri a bordo. "Una serie di circostanze e condizioni - ha detto il magistrato a margine della festa dell'Arma dei carabinieri ad Avellino - ha impedito che si ripetesse la strage di Acqualonga (il più grave disastro autostradale italiano nel quale il 28 luglio di dieci anni fa persero la vita 40 persone precipitate a bordo di un bus dal viadotto dell'A16 nel territorio di Monteforte Irpino, ndr)". "È presto - ha aggiunto Policastro - per fare valutazioni sulle singole responsabilità e sulle condizioni di sicurezza del tratto autostradale in cui è avvenuto l'incidente. Stiamo esaminando i primi elementi, soltanto all'esito delle indagini potremo valutare le eventuali criticità sulla sicurezza".

Dopo aver ringraziato la Polstrada, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 per essere tempestivamente intervenuti, il Procuratore ha poi sottolineato: "È nostro dovere accertare e fare piena luce sulle responsabilità di quanto accaduto". Sulla iscrizione nel registro degli indagati dell'autista del bus, il magistrato non ha voluto fare commenti. (ANSA)