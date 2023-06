Bus in scarpata: identificata la vittima, risiedeva a Forlì

(ANSA) - BENEVENTO, 05 GIU - Si chiamava Malick Fall la vittima del grave incidente stradale avvenuto ieri sulla A16 nel territorio del comune irpino di Vallesaccarda, nel quale è rimasto coinvolto un bus con 36 passeggeri a bordo, e due autisti, partito da Lecce e diretto a Roma. La vittima, nata in Senegal 26 anni fa e domiciliata a Forlì, è stata identificata in seguito alle indagini svolte dalla Polizia Stradale di Grottaminarda e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, guidata da Aldo Policastro. L'uomo si trovava su uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena.

La Procura ha anche identificato un'altra persona, ancora in ospedale con prognosi riservata: si chiama Alassane Loum, 36 anni, originario del Senegal e domiciliato a Napoli. (ANSA).