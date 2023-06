Blitz anti-bagarinaggio al Maradona, GdF sequestra 250 biglietti

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Controlli anti-bagarinaggio, ieri, allo stadio Maradona di Napoli dove la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 250 biglietti per l'ultima partita di serie A tra Napoli e Sampdoria risultati intestati a persone diverse da quelle che si sono presentate ai varchi.

Sono stati oltre 50 i militari impiegati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli che, insieme con il personale del corpo in servizio di ordine pubblico e supportando i controlli già predisposti dalla società calcistica, hanno presidiato i 25 punti di accesso all'impianto sportivo partenopeo.

L'attività, d'iniziativa, è frutto dell'osservazione da parte dei finanzieri delle molteplici piattaforme telematiche e dei principali social network, attraverso i quali veniva proposta la rivendita - a prezzi più che raddoppiati - dei "preziosi" tagliandi per l'ultima di campionato degli azzurri scudettati.

In molti, hanno notato i militari, accortisi dei controlli, hanno rinunciato all'evento evitando così di esibire un biglietto non conforme.

L'operazione - che si inserisce nel monitoraggio della Guardia di Finanza nel per il contrasto ai fenomeni del bagarinaggio e del cosiddetto "secondary ticketing" - fa il paio con le recenti indagini dei finanzieri, tuttora in corso, sulla rivendita di biglietti alterati con la compiacenza di ricevitorie di Napoli e provincia. (ANSA).