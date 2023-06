Marea umana a piazza del Plebiscito per lo show del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Una marea umana a piazza del Plebiscito per assistere davanti al maxischermo alla festa per lo scudetto del Napoli. La partita con la Sampdoria era ancora in corso che la piazza era già gremita, così come l'adiacente piazza Trieste e Trento, via Toledo e tutto il centro della città. Non solo tifosi napoletani, ma tanti turisti, anche stranieri. Tutti carichi per celebrare un evento da loro definito storico: "aspettavamo questo momento - dice uno dei tifosi - da 33 anni". (ANSA).