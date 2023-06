Kvaratskhelia, per il premio ringrazio fiducia data dai compagni

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "Per prima cosa voglio dire grazie ai miei compagni. Credo che non solo io avrei meritato questo premio, senza i miei compagni di squadra non avrei mai potuto vincerlo, mi hanno dato fiducia per inserirmi al meglio". Lo ha detto Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e miglior giocatore del campionato, dopo la vittoria contro la Sampdoria a Dazn.

"L'episodio più bello della stagione credo sia nel match contro l'Udinese, nella partita dello Scudetto. Ho visto delle immagini indimenticabili. Ma è il primo passo per ottenere ulteriori soddisfazioni. Per il futuro si può essere ottimisti, io amo Napoli e questa squadra ha tanti leader da Osimhen a Di Lorenzo".ì (ANSA).