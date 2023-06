In migliaia in piazza per una lunga notte di gioia

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - La partita allo stadio Maradona è ancora in corso e sia piazza Trieste e Trento che via Toledo, nel centro di Napoli, sono affollatissime.

Migliaia e migliaia le persone che già sono scese dalle loro abitazioni per festeggiare in strada il terzo scudetto del Napoli. Centinaia di bandiere e fumogeni accesi per omaggiare i campioni d'Italia. Tanti anche gli stranieri che stanno prendendo parte ai festeggiamenti. Napoli così si prepara a vivere una lunga notte di festa; una "festa - dice uno dei tifosi - attesa 33 anni".

Intanto, la polizia ha bloccato, con un mezzo messo di traverso sulla strada, l'afflusso delle persone verso piazza Trieste e Trento. Chi vuole recarsi in piazza deve percorrere via Santa Brigida e dunque via Verdi. Piene anche le strade che portano verso largo Maradona, diventato un luogo di culto laico per migliaia di tifosi. (ANSA).