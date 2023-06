Fiaccolata a Sant'Antimo per Giulia l'8 giugno

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - 'Per Giulia e perché non succeda mai più: a Sant'Antimo, nel Napoletano, l'8 giugno è stata organizzata una fiaccolata. A postare l'invito nelle sue storie Instagram è stata Chiara Tramontano, la sorella della ventinovenne incinta di nove mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello.

La fiaccolata, nella cittadina dove Giulia è cresciuta e dove vive la sua famiglia, partirà alle 19 dalla villa comunale Del Rio con arrivo in piazza della Repubblica. (ANSA).