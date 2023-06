Festa Napoli: a Scampia si festeggia davanti alle Vele

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - A Scampia, davanti alle Vele, il simbolo della Gomorra del cinema, si fa festa nella piazza che ha accolto due papi: Giovanni Paolo II e Francesco.

Si sono riuniti in migliaia per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. Piazza Ciro Esposito, dove è stato allestito il maxi schermo, è stracolma. I primi sono arrivati, dalle Vele e dagli altri condomini, fin dal pomeriggio, c'è chi si è portato la sedia da casa. Ma la festa è lungo tutte le strade del quartiere.

Il fischio dell'arbitro che ha segnato il termine della partita allo stadio Maradona è stato salutato con l'accensione di fumogeni rossi e azzurri e da qualche batteria di fuochi d'artificio. Una festa che si sta svolgendo in modo ordinato anche perché la strada che porta in piazza Esposito è stata chiusa al traffico ed è presidiata dalla polizia municipale.

"Questo scudetto lo aspettavamo da 33 anni - dice Giuseppe - lo vediamo di buon auspicio. E' stata lunga l'attesa eppure è arrivato. Ora speriamo che arrivi anche la riqualificazione del nostro quartiere". (ANSA).