'Double soul' con Sands e Abraham apre Ischia Global

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - L'anteprima mondiale del revenge-thriller "Double Soul" di Valerio Esposito, ultimo lavoro dell'attore Julian Sands (scomparso lo scorso 13 gennaio in California durante una escursione in montagna), aprirà la 21esima edizione dell'Ischia Global Film and Music Festival (9-16 luglio). Nel cast Angela e Marianna Fontana, i premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover, Paz Vega, Francesca Tizzano e Marco Bocci, l'opera è co-prodotta da Camaleo e Marvel (Dubai) ed uscirà in Italia il 13 luglio (Plaion Distribution). Lo annunciaTony Renis, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia che promuove il festival con il sostegno della D.G. cinemaMiC e della Regione Campania: "Evviva il cinema italiano e siamo proprio orgogliosi di inaugurare all'insegna dei nostri artisti che si fanno largo nel mondo tra le leggende di Hollywood. Ischia Global è senza dubbio la kermesse estiva tricolore più attesa tra arte e industria, ponte tra Cannes e la Mostra di Venezia".

Ideato da Pascal Vicedomini e messo a punto con Giancarlo Carriero, Marina Cicogna e Franco Nero, il progetto dà opportunità a tanti giovani artisti: oltre 1400 autori che hanno già chiesto di parteciparvi attraverso filmfreeway.com. "Ischia Global è riuscita nell'intento di riportare l'isola ai fasti degli anni '60, reinserendola all'interno della geografia del jet set internazionale.

Basta sfogliare l'elenco dei partecipanti di questi primi 20 anni, tra divi, premi Oscar, musicisti di caratura mondiali: da Dennis Hopper ad Andrew Garfield, da Vanessa Redgrave a Selena Gomez, da Francis Ford Coppola a Giuseppe Tornatore, da Helen Mirren a Naomi Watts. E ancora Samuel L. Jackson, Baz Lurhmann, Alicia Vikander, Oliver Stone, Quincy Jones., Sting, Bob Geldolf. Tra gli italiani da Bocelli a Garrone, da Ferretti a Zucchero, da Virzì a Avati. Nel board anche Christoph Waltz, Vanessa Hudgens, Julio Iglesias, Enrico Vanzina, Danny De Vito, Stanley Tucci, Alejandro Gonzalez Inarritu, Monica Bellucci, Alfonso Cuaron, Michael Fassbender. (ANSA).