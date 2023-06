A Napoli tutti d'azzurro, è festa scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - È cominciata da ore e andrà avanti fino all'alba l'ultima grande giornata di festa a Napoli per la conquista dello scudetto. Sin dalla mattinata di questa domenica di Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato, migliaia di napoletani sono usciti di casa con la maglia del club azzurro, popolando le strade del centro, del lungomare, ma anche del Vomero, di Fuorigrotta, di San Giovanni a Teduccio e Scampia, per una passeggiata domenicale classica ma con la maglia di Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo e delle altre stelle del Napoli.

Fuochi d'artificio vengono sparati in diverse zone della città in avvicinamento al match delle 18.30 e un gruppo di ultras, "Sud 1996", ha organizzato una marcia di esultanza nella zona est della città, lungo corso San Giovanni a Teduccio fino al grande murales di Jorit con il ritratto di Maradona che copre l'intera facciata laterale di un palazzo di edilizia popolare a via Taverna del Ferro con sotto la scritta "Dios umano".

Una marea di gente a Fuorigrotta, cioè la zona all'esterno del Maradona, e nei luoghi dei maxischermi, da Piazza Mercato a Forcella, da Piazza Giovanni Paolo II a Scampia a Piazza del Plebiscito. (ANSA).