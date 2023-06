Un chiarimento finisce a coltellate, un ferito grave

(ANSA) - AVELLINO, 03 GIU - Un chiarimento finito male con due persone accoltellate, una delle quali ricoverata al "Moscati" di Avellino in gravi condizioni. È accaduto nella serata di ieri a Rotondi, in provincia di Avellino. I carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi di 35 anni, con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due, originari di Cervinara, si sono incontrati in casa di alcune persone di Rotondi che accusavano l'uomo di aver commesso un furto ai loro danni. Il confronto è presto degenerato e l'uomo, utilizzando un coltello da cucina che la compagna aveva con sé, ha colpito più volte due persone prima di darsi alla fuga. Ai carabinieri di Cervinara ha riferito di essersi difeso, insieme alla convivente, dopo che erano stati aggrediti e colpiti a pugni. I due, su disposizione della Procura di Avellino, sono stati arrestati e messi agli arresti domiciliari. (ANSA).