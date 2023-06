Serie A: la Lazio vince 2-0 a Empoli e chiude seconda

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La Lazio ha battuto 2-0 l'Empoli nell'ultima giornata di campionato, chiudendo il campionato al secondo posto. In Toscana per i biancocelesti hanno segnato Romagnoli e Luis Alberto, rispettivamente al 3' e al 47' della ripresa. Nell'altro anticipo, la Cremonese ha salutato la serie A con una vittoria per 2-0 sulla Salernitana, con reti di Buonaiuto, su rigore, nel primo tempo e Tsadjout nella ripresa.

(ANSA).