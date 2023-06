Scudetto celebrato con francobolli falsi, ma è solo uno scherzo

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - Lo scudetto del Napoli celebrato con un serie speciale di francobolli. Un tributo filatetico atteso, se non fosse per il fatto che in questo caso di tratta di falsi d'autore.

A raccontarlo oggi è Il Mattino che dà contro dell'impresa goliardica messa in piedi, così come fecero trent'anni fa ai tempi del primo scudetto, da tre ex 'ragazzi terribili' che non hanno perso il gusto della burla riuscendo persino ad ottenere un autentico annullo postale spedendosi cartoline da Maiorca.

Sui ribattezzati 'falsobolli' creati da Maurizio De Fazio con i suoi amici Pierluca Sabatino e Lello Padiglione, l'immancabile Maradona, un Vesuvio che erutta, Papa Francesco in azione allo stadio, Kvara Re di Napoli e addirittura la regina Elisabetta alla quale Tommaso Starace, storico magazziniere-mascotte dello spogliatoio azzurro, offre un caffè napoletano.

''Trent'anni fa - spiega all'ANSA il fotografo creativo Maurizio de Fazio, raggiunto al telefono in Grecia - fummo accusati di truffa ricevendo anche una perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Impauriti, ci rivolgemmo a Vincenzo Siniscalchi che era anche l'avvocato di Maradona ed alla fine, dopo tanto spavento, un giudice stabilì che i nostri francobolli per il fine goliardico, di personalità e psicologia non potevano essere ritenuti dei falsi. Semmai dei finti francobolli".

E allora come accadde trent'anni fa i 'Falsari riuniti ', questo è il nome della novella 'Banda degli onesti', non hanno resistito all'opportunità di replicare.

''Ho coinvolto tanti miei amici che si sono spediti le cartoline e le prime ad arrivare sono quelle passate per il vaglio delle poste spagnole che, apponendo il timbro di annullo, hanno conferito una sorta di ufficialità ai nostri falsobolli. Proprio stamattina - così chiude la telefonata De Fazio - mi sono spedito altre cartoline dall'isola dove sono ora".

Facile da intuire il messaggio "Saluti, baci e sempre forza Napoli". (ANSA).