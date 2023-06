Enzo Avitabile al Conservatorio San Pietro a Majella

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - Sarà Enzo Avitabile il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna "I concerti del Conservatorio 2023": lunedì 5 giugno il San Pietro a Majella ospiterà "Pagine d'autore", concerto interamente incentrato su brani inediti del musicista napoletano.

Il palco della Sala Scarlatti vedrà esibirsi Salvatore Lombardi, flautista e ideatore del progetto; Raffaele Maisano, pianista; Piero Viti, chitarrista, e il Falaut Flute Ensemble con la partecipazione straordinaria dello stesso Avitabile, diplomatosi in flauto proprio al San Pietro a Majella.

Tra le altre, nel programma del concerto troveranno spazio "Clochard", composizione per flauto e pianoforte dedicata ai senzatetto; "Legato Staccato", composizione per flauto solo in memoria del Maestro Ferdinando Staiano, di cui furono allievi sia Avitabile che Lombardi; "Kadisha", composizione per saxello, flauto, chitarra e pianoforte, emblematica espressione di un progetto pensato per portare l'antico nel nuovo e il rinnovamento nel passato.

"Questo concerto è un'idea nata dal mio repertorio scritto per flauto e strumenti vari, ispirato e donato al grande amico Salvatore Lombardi. Una musica strumentale che aspira all'inclusione, all'aggregazione, all'accoglienza; un concerto multigenerazionale, multietnico, multiculturale, con uno sguardo speciale alle nuove generazioni, alla musica nel «nuovo tempo»" ha dichiarato Enzo Avitabile.

"Ritornano nel Conservatorio che li ha visti formarsi un artista di spessore internazionale e uno strumentista d'eccellenza, oggi parte del nostro corpo docente" ha dichiarato il presidente del San Pietro a Majella, Luigi Carbone "Le loro carriere sono un modello per i nostri studenti, testimoniando, ancora una volta, la valenza della nostra offerta didattica" "Sono felice di presentare questo progetto: era ora di iniziare a rinnovare il repertorio per il nostro strumento" ha spiegato Salvatore Lombardi "Alcuni di questi brani li abbiamo già proposti con successo, altri li eseguiremo in prima assoluta, con la presenza di Avitabile che ne illustrerà la storia". "Grazie all'estro di un artista totale come Enzo Avitabile, "Pagine d'autore" farà incontrare la musica colta con forme espressive contemporanee. Sarà un concerto ricco di suggestioni, evento di spicco di una rassegna che ha ribadito la centralità del Conservatorio nella vita culturale cittadina" ha sottolineato Carmine Santaniello, direttore del San Pietro a Majella Il concerto "Pagine d'autore" avrà inizio alle ore 18.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.(ANSA).